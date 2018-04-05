Комитет Рады по свободе слова "взял на контроль" ситуацию с телеканалом ZIK

Вчера, 4 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова проголосовал за то, чтобы взять под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала ZIK. Об этом сообщает пресс-служба канала.



"Важно, мы услышали, что речь не идет об уничтожении или физическом вмешательстве, а о привлечение внимания к той позиции, которую вы считаете важной. Думаю, можно много дискутировать об этом в эфирах, ведь нормально, когда зрители будут определять, на чьей они стороне. Знаю, что ZIK дает слово всем, поэтому благодарю канал за эту позицию", - заявила на заседании глава комитета Виктория Сюмар.



Также она отметила, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова возьмет это дело на контроль.



"Думаю, что можем обратиться к руководителям правоохранительных органов тоже это сделать, ведь это дело уже является резонансным, - отметила Сюмар. - Мы будем следить за расследованием. Поэтому я очень надеюсь, что пикетирование будет снято".

