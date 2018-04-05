В Крыму заявили, что Украина пытается спровоцировать новый Карибский кризис

Власти Украины, угрожая задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования Киева, пытаются спровоцировать своего рода второй Карибский кризис, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.



Ранее помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что Украина будет задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом.



"В Крыму и, думаю, во всей России видят, что украинские власти своими действиями — незаконным задержанием мирного рыболовного судна и российских граждан, а также заявлениями о том, что Украина и в будущем намерена задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом, — стремятся спровоцировать в непростых российско-украинских отношениях своего рода второй Карибский кризис", — сказал РИА Новости Мурадов.



По его словам, последствия этой политики спрогнозировать несложно. "Могу говорить с полной уверенностью, что эти последствия самим пагубным образом скажутся, прежде всего, на самой Украине", — подчеркнул Мурадов.



На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.



Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.



Позднее капитана Владимира Горбатенко доставили в Херсон, где поместили в отделение СБУ. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в порту. Покидать судно им запрещено с первого дня задержания.

