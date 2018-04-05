ДНР: Киев отказывается разводить силы в районе Станицы Луганской

Киев отказывается разводить силы и средства в районе Станицы Луганской, процесс срывался десятки раз по вине властей Украины, заявила в среду Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.



"Украинская сторона десятки раз срывала процесс разведения. Только с конца декабря прошло 17 периодов семидневной "тишины", позволявшей сторонам провести разведение, однако по надуманным причинам Украина так ни разу и не приступила к процессу отвода средств", — написала на своей странице в Facebook Талакина.



Она отметила, что, по данным специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня в районе Станицы Луганской было зафиксировано 24 марта.



"Что указывает на наличие на данный момент периода семидневной "тишины", позволяющего произвести разведение сил и средств. Однако Украина продолжает игнорировать данные ОБСЕ и отказывается от разведения сил и средств на третьем пилотном участке", — добавила Талакина.



В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

