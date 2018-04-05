В "Ощадбанке" объяснили, почему закрывают свои отделения

Государственный "Ощадбанк" закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности. Об этом заявил председатель правления банка Андрей Пышный, передает "Экономическая правда".



"Мы понимаем, что поскольку банк продолжает процесс модернизации, то филиал - это точка, куда должны быть направлены инвестиции, чтобы ее развивать", - отметил Пышный, добавив, что сеть отделений будет сокращаться.



"Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, является экономически неэффективной. Львиная доля отделений "Ощада" находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса", - заявил председатель правления Ощадбанка.

