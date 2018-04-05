Диетологи разрешили худеющим есть итальянскую пасту

Считается, что паста приводит к набору веса. Но, согласно последним исследованиям, она, напротив, может помочь со снижением массы тела, пишет The Daily Mail. Как показал эксперимент, люди, съедавшие примерно три порции пасты в неделю, сбросили около 500 граммов за 12 недель.



В отличие от других углеводистых продуктов, у пасты низкий гликемический индекс. Значит, она не вызывает резких скачков сахара в крови. А известно, что продукты с пониженным гликемическим индексом в большей степени способствуют насыщению. Это позволяет снизить общую калорийность рациона.



Исследователи подчеркивают: одна порция пасты равняется примерно половине средней чашки готового блюда. Неумеренное потребление пасты, безусловно, грозит набором веса. К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся продукты с модифицированным крахмалом, сухофрукты, картофель, рис, хлебобулочные изделия, попкорн, мюсли, арбуз, кускус, манная каша, шоколад.

