Франция продлила контроль на своих границах

Франция продлевает контроль на своих государственных границах с другими странами Шенгенской зоны до конца октября 2018 года в связи с террористической угрозой. Об этом в среду, 4 апреля, сообщили в Еврокомиссии.



Отмечается, что проверки на французских границах продолжаются с 2015 года, когда в Париже произошел ряд крупных терактов, в результате которых погибли 130 человек.



Текущий срок введенного на границах Франции контроля должен был завершиться 30 апреля 2018 года. Отмечается, что в отличие от временных внедрений пограничного контроля в Шенгенской зоне из-за массового наплыва беженцев или иным причинам, контроль, связанный с вопросами безопасности, не требует формального разрешения Европейской комиссии.



Ранее сообщалось, что ЕС утвердил новые правила проверки на границе. Согласно нововведениям, пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.

