НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет информацию, что экс-премьер, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко могла получить 4 миллиона евро на избирательную кампанию в 2010 году от экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.



Ранее одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 миллионов евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около 5 миллионов долларов — американские политики, 4 миллиона долларов — Тимошенко. Арьев попросил НАБУ проверить эту информацию.



"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром Каддафи", — написал Арьев на своей странице в Facebook.



Также Арьев опубликовал фото ответа антикоррупционного бюро на его депутатский запрос, в котором говорится, что детективы НАБУ начали информационно-аналитическое исследование, в ходе которого запросили дополнительную информацию по вопросу проверки.



Ранее пресс-секретарь Тимошенко в комментарии украинским СМИ эту информацию опровергла. По данным газеты Monde, Саркози уже помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.

