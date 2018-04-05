Большой британский конфуз: выводы лаборатории вызвали бурю в социальных сетях

Руководитель военной научно-технической лаборатории в Портон-Даун, изучающей вещество, которым отравили Скрипалей, в интервью «Скай Ньюс» (Sky News) сообщил о том, что они понятия не имеют, откуда оно взялось. «Мы сумели его идентифицировать. Это „Новичок", боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия», — сказал он.

«Мы не установили точно источник, но мы передали научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы».



Между тем, высокопоставленные британские руководители, судя по всему, уже установили происхождение этого отравляющего вещества, что подтвердил Борис Джонсон в своем интервью.



То, что Борис Джонсон солгал и ввел в заблуждение британский народ и весь мир относительно происхождения вещества, которое было использовано в Солсбери, вызывает отвращение. Британское правительство, а также власти других стран решили поддержать утверждения Джонсона и те «оценки», с которыми премьер-министр Тереза Мэй выступила в парламенте. В условиях дальнейшего ухудшения отношений с Россией они выдвинули против Кремля обвинения в осуществлении этого химического нападения и в качестве ответной меры ввели карательные санкции.



Теперь, когда лаборатория Портон-Даун пришла к заключению, что она не уверена в происхождении примененного отравляющего вещества, и не знает, было ли оно произведено в России, становится ясно, что кто-то лгал в этом деле. В данном случае ложь, по всей видимости, исходила от самого британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.



Социальные сети взорвались от возмущения из-за этих выводов, так как власти с полной уверенностью называли Россию изготовителем этого отравляющего вещества.



​@Kevin Maguire



Призываю к ответу Бориса Джонсона и Терезу Мэй, поскольку Портон-Даун не сумел определить производителя «Новичка», использованного для отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Представьте свои «доказательства» того, что этот «Новичок» из России.



​@George Aylett



(из интервью Джонсона):

— Вы утверждаете, что источником этого нервно-паралитического вещества является Россия. Как вам удалось выяснить это в столь короткое время? У Британии есть образцы?

— Позвольте внести ясность. Когда я смотрю на доказательства, я имею в виду, что люди из лаборатории Портон-Даун…

— Так у них есть образцы…

— Есть. И они были абсолютно категоричны, я сам спрашивал того человека: «Вы уверены?» И он сказал, что никаких сомнений нет. У нас нет выбора, мы были вынуждены принять те меры, которые приняли.



Борис Джонсон утверждал, что Портон-Даун не сомневается в российском происхождении «Новичка». А теперь Портон-Даун говорит, что не знает точно источник. В задачи этой лаборатории не входят поиски источника, она просто должна проанализировать вещество и определить, что это. Таким образом, Джонсон солгал обществу.



@Ian_Fraser

По словам руководителя лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхеда, ученые не смогли доказать, что «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, из России, как не смогли они установить и страну его происхождения. Какой конфуз для Терезы Мэй!



​@Karl Burley

Босс Портон-Даун говорит «СкайНьюс», что они не сумели установить происхождение нервно-паралитического газа. То есть, они не могут подтвердить, что это была Россия.



​@Dezza2542

Они говорили с Борисом Джонсоном? Он без промедлений это подтвердил.



​@MrTonyMan

Все, что я увидел, это предположения, построенные на лживых утверждениях. Теперь Терезе Мэй пора уходить.



​@19MF91

Консерваторов опять поймали на месте преступления. Они лгали, усиливая напряженность в отношениях с ядерной державой. И вдруг Портон-Даун делает разворот на 180 градусов и говорит: «Мы не знаем, российский ли это „Новичок"».

Догадайтесь, кто снова доказал свою правоту? Джереми Корбин.



Источник: The Duran



