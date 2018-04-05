О «евромиллиарде» замолвите слово...

Какая боль – Европейский Фонд спасения одобрил выделение Греции 6,7 млрд. евро займа в рамках третьей международной программы помощи. 5,7 млрд. евро уже перечислены. Еще 1 млрд. евро может быть перечислен после 1 мая. А нам дают один-единственный миллиард евро на два года. По 500 млн. евро в 2018-м и 2019-м. Да и то с кучей условий. И, разумеется, небезвозмездно: максимальный срок погашения 15 лет. Обидно...



Конечно, суммы, которые Евросоюз вливает в Грецию, не идут ни в какое сравнение с жалкими копейками, выделенными нам. Греция зависит от международных программ помощи с 2010 года. Третья программа помощи истекает летом этого года. За этот период Греция получила в виде финансовой поддержки от стран ЕС и МВФ 260 млрд. евро.



В июле 2017-го Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Греции очередного транша помощи на сумму около $2 млрд. Но при условии, что Евросоюз выдаст так называемые гарантии приемлемости уровня задолженности страны.



Гарантии, судя по всему, были даны. А с ними еще и деньги. В заявлении Европейского Фонда спасения сказано, что “принятое решение стало следствием завершения правительством Греции ряда важных реформ”. А выделенные средства пойдут на обслуживание внешнего долга и покрытие внутренней задолженности. Напомню, что государственный долг Греции составляет рекордные 180% ВВП и превышает 325 млрд. евро



С внешним долгом у нас тоже не все хорошо. Не так давно Минфин опубликовал свежие данные на эту тему: в прошлом году долг вырос на 7,5% – до $76,31 млрд., что составляет 83% от ВВП. При этом ВВП на душу населения сократился за последние четыре года почти на 38% – до $2459 в 2017 году.



В этой ситуации выделенный Европейской комиссией 1 млрд. евро – это запасные подтяжки для поддержания штанов. Министр финансов Александр Данилюк заявляет, что половину от этой суммы (первый транш) мы получим в начале осени этого года. Более оптимистичные спикеры называют другой срок – июль этого года.



Точный список требований, которые надо выполнить для получения 500 млн. евро, прессе неизвестен. По словам главы Минфина, программа может содержать новые дополнительные условия, однако ее ключевой фокус – борьба с коррупцией. "Сейчас идет диалог с ЕК, где-то до 1 мая должны согласовать все вопросы и подписать меморандум", – сказал он

Назвать хотя бы приблизительные сроки получения очередных финансовых вливаний от Запада нельзя. А вот по выплатам долгов можно. Фраза “время – деньги” имеет для Украины вполне конкретное значение. В этом году мы должны отдать $7 млрд. внешних долгов. Платить приходится регулярно – и по долгам, и за их обслуживание

Но все хорошо понимают, что вопрос не в дате, а том, чтобы не повторилась прошлогодняя история, когда мы ждали 600 млн. евро, да так и не дождались. И Минфин был вынужден в конце 2017 года замещать недостающие средства в бюджете собственными силами.Причина, по которой мы лишились последнего, третьего транша предыдущей программы, была сформулирована Еврокомиссией так: “Украина не полностью выполнила взятые на себя обязательства”. У нас это расшифровывали как “мы героически отказались снять ограничения на экспорт необработанной древесины”. В ЕС называли и другие причины: не возобновленное сотрудничество с МВФ, отложенный запуск системы автоматической верификации электронных деклараций чиновников, а также уже набивший оскомину Антикоррупционный суд.После этого Европейская комиссия инициировала новую, четвертую по счету, программу макрофинансовой помощи, которая стартовала 28 февраля 2018 года, а 9 марта по ней было окончательно утверждено законодательное предложение. То ли в Европарламенте, то ли в Европейском Совете. Каюсь, что не знаю детали процедуры.Точный список требований, которые надо выполнить для получения 500 млн. евро, прессе неизвестен. По словам главы Минфина, программа может содержать новые дополнительные условия, однако ее ключевой фокус – борьба с коррупцией. "Сейчас идет диалог с ЕК, где-то до 1 мая должны согласовать все вопросы и подписать меморандум", – сказал он.Издание "Страна" сообщало, что новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг госдотаций для АПК Украины. А заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова, сообщила, что для выделения помощи по макрофинансовой программе необходимо письмо от МВФ или действующая программа с МВФ.В то же время Международный валютный фонд, по словам директора его пресс-офиса Джерри Райса, не готов назвать дату очередного транша для Украины, несмотря на поддержку постоянного диалога в рамках четырехлетней программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF). По словам Райса, дискуссия с властями Украины "является постоянной". А группа экспертов МВФ, находившаяся в феврале в Киеве, всего лишь обсуждала "технические вопросы" в контексте программы реформ.Полноценную миссию МВФ с широкими полномочиями следует ждать лишь после принятия закона об Антикоррупционном суде. Сроки ее прибытия, по версии Райса, зависят от законодательного рвения украинских депутатов. Как говорится, утром деньги вечером стулья. Сперва закон, потом миссия.Другими словами, назвать хотя бы приблизительные сроки получения очередных финансовых вливаний от Запада нельзя. А вот по выплатам долгов можно. Фраза “время – деньги” имеет для Украины вполне конкретное значение. В этом году мы должны отдать $7 млрд. внешних долгов. Платить приходится регулярно – и по долгам, и за их обслуживание. Иногда ежедневно. Так, 5 февраля Украина выплатила Международному валютному фонду около $373 млн., а 6 февраля – еще $87 млн. долларов как процент по программе stand-by 2014 года.Тех денег, которые мы получаем по разным международным программам, для погашения внешних долгов недостаточно. Да и тратить их таким образом условиями финансирования, как правило, не позволено.Министерство финансов рассчитывает выкрутиться за счет новых частных заимствований. На этот год запланировано продать еврооблигаций на $2 млрд. 27 марта Минфин разместил ОВГЗ на $668,4 млн. под 5,1-5,4% годовых: краткосрочных – на $406,33 млн., среднесрочных – на $178,04 млн., долгосрочных – на $84,1 млн. грн. Проценты очень высокие – до 5,4% годовых за долларовые ОВГЗ и до 17,3% годовых за гривневые. Еще есть рискованная идея привлечь китайские кредиты на сумму $7 млрд. Но в ней больше фантастики, чем реальности.Что же касается бюджетных доходов, то первые два месяца года они падали. За январь-февраль в общий фонд госказны поступило всего 100 млрд. грн. против прошлогодних 105 млрд. грн. И это несмотря на заметный рост цен. Так что запланированный на 2018 год рост доходов в общий фонд госбюджета на 21% пока не просматривается. Видим только 5%-е падение. Которое скрашивается призрачной надеждой на европейскую помощь, плотно увязанную с программой МВФ, и бескрайние долги. Догоним и перегоним Грецию (по долгам)?