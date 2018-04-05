Журналисты разоблачили коррупционную «схему» уманского прокурора

Прокурор Уманської прокуратури Роман Павленко вибудував в Черкаській області схему «кришування» аграрного бізнесу, яка дозволяє «заробляти» мільйони доларів щорічно. Про це йдеться в статті «ОЗУ Павленка» або як Рома-прокурор мільйони з фермерів «стриже».



Суть схеми проста – найти переконливий аргумент для фермера через який той без вагань буде платити абонплату за те щоб «все було добре і нічого поганого не трапилося» й мати гарантовану «кришу» від всіляких посягань конкурентів та перевірок державних органів, говориться в статті.



Павленко зміг відкатати дану схему на Монастирищенському, Уманському та Христинівському районах. Розмір абонплати зі слів фермерів варіюється від кількості орендованої землі (така собі мафіозна справедливість): якщо в тебе до тисячі гектарів розмір корупційної плати складає в межах 25 тисяч долл США, якщо більше тисячі - сума виростає. Кількість таких добровольців складає мінімум 10 осіб. При цьому є ще маса дрібних фермерів із земельною площею 100-300 га, яких ми до уваги не беремо. Але навіть із цих цифр випливає що мінімальний розмір річної «абонентської плати» складає 250 тисяч дол США лише з одного району.



Як стверджує автор статті, це лише «плата за кришу», не беручи до уваги використання земель запасу, інші корупційні схеми. Тепер стає зрозумілим, чому деякі скромні за зарплатою прокурори перетворилися на головних феодалів й найбагатших людей своїх районів. Але звісно з заявами про хабарництво люди бояться звертатися, через помсту прокурора, який незважаючи на усі скарги залишається при кріслі. І недарма, в процесі розслідування ниточки неодноразово тягнулися до ще одного прокурора - діючого заступника прокурора області пана Віктора Носенко, який тривалий час очолював в обласній прокуратурі кримінальний напрямок та був помічений у земельних махінаціях в м. Черкасах та області про що неодноразово писали засоби масової інформації.



Крім того, порядних правоохоронців, які намагалися зупинити ці корупційні земельні схеми Павленка або "перейшли йому дорогу" було просто звільнене з органів. Ось що може робити злочинець наділений владними повноваженнями, підсумовується в матеріалі.

