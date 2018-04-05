Все основные криптовалюты резко подешевели по объему капитализации

5 из 5 основных криптовалют по объему капитализации дешевеют в четверг. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap, передают Українські Новини.



В частности, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 7,26% до 6,9 тыс. долларов, Ethereum - на 6,32% до 381 долларов, Ripple - на 7,12% до 0,5022 долларов, Bitcoin Саsh - на 7,06% до 646 долларов и Litecoin - на 8,05% до 120 долларов.



Капитализация Bitcoin составляет 116,2 млрд долларов, Ethereum - 37,5 млрд, Ripple - 19,6 млрд, Bitcoin Саsh - 11 млрд, Litecoin - 6,6 млрд долларов.



Объем операций за прошедшие сутки составил: Bitcoin - 5,2 млрд долларов, Ethereum - 1,3 млрд, Ripple - 0,4 млрд, Bitcoin Саsh - 0,2 млрд, Litecoin - 0,3 млрд долларов.

