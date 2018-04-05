Канада хочет видеть более слаженную работу антикоррупционных органов - посол

Канада хочет видеть более слаженную работу антикоррупционных органов Украины, отметил посол Канады в Украине Роман Ващук.



"Конечно, в идеале, в тех структурах, которые мы поддерживаем (антикоррупционные органы) мы бы желали видеть слаженную работу этих механизмов, взвешенные человеческие отношения, оценки друг друга", - сказал Р.Ващук агентству "Интерфакс-Украина" в Виннице в четверг.



Он подчеркнул, что не хочет вмешиваться в административные дела Украины, но отметил, что и Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) и в будущем Антикоррупционный суд смогут эффективно функционировать при стабильных административно-правовых отношений между ними.



"Чем скорее это случиться - тем лучше", - добавил В.Ващук.



Кроме того, посол отметил, что Украине необходимо как можно быстрее отменить норму о е-декларировании общественных активистов.



"Я приветствую, что вчера антикоррупционный комитет поддержал два законопроекта и я надеюсь, что как можно быстрее их рассмотрят и эту ситуацию развяжут", - подчеркнул посол.



Как сообщалось, в середине марта СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете руководителя САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время. В САП заявили, что Н.Холодницкий продолжает исполнять свои обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



30 марта 2018 года стало известно, что в КДК прокуроров с подписями генпрокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.



В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник а интервью интернет-изданию "ZN.UA" рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.



"Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца…", - рассказал А.Сытник.



В то же время сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.



Также Н.Холодницкий сообщил, что основанием для проведения негласных следственных действий в отношении его стала ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом).



"Две статьи инкриминируются: принуждение свидетеля давать показания - "интересная" трактовка... и разглашение данных досудебного следствия, только интересно, как прокурор, процессуальный руководитель может это сделать, когда он является тем, кто и создает эти данные, и хранит", - также сообщил руководитель САП.

