ГПУ отозвала ходатайство об аресте Бубенчика

Генеральная прокуратура в четверг, 5 апреля, отозвала ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика. Судья удовлетворил ходатайство, сообщает Украинская правда. О таком решении прокуратуры во время судебного заседания по избранию меры пресечения в Печерском суде заявила заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по этому делу.



"Я отзываю поданное ранее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику", - сказала Стрижевская.



Кроме того, она пригласила Бубенчика и его защитников на четверг на 17 часов в Главное следственное управление для вручения нового подозрения.



Судья удовлетворил ходатайство прокурора.



Позже в комментарии журналистам заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по делу Ивана Бубенчика заявила, что отозвала подозрение против него, потому что считает его неубедительным.



По ее словам, подозрение предыдущей группы прокуроров, под руководством Сергея Горбатюка, была недостаточно обоснованным.



"Считаю, что такая квалификация, которая была в старом подозрении, была недостаточно обоснованной. Доказательства были неубедительными. Я их тщательно изучила. И если они не убедительны для меня, то не убедят и суд", - сказала Стрижевская.

