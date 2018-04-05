Капитана арестованного судна Норд перевели из больницы в изолятор

Госпитализированного капитана российского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, которому накануне стало плохо, вернули в следственный изолятор. Об этом заявила спикер Керченского рыбколхоза им. 1 мая, которому принадлежит судно, Анна Шевелева, передает в четверг, 5 апреля, РБК.



"Ему сделали в больнице какие-то процедуры, выдали медикаменты. Он начал более-менее приходить в себя. После того, как ему оказали помощь, его отвезли обратно. На текущий момент он в изоляторе следственного содержания", - сообщила Шевелева.



Напомним, 4 апреля Горбенко был госпитализирован. Перед этим его доставили в Херсон в местное управление Службы безопасности Украины.



25 марта Норд задержали украинские пограничники в Азовском море. Экипаж судна заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У команды, состоящей из 10 человек, отобрали паспорта.

