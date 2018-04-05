Рада планирует сократить количество парламентских комитетов

Верховная Рада планирует сократить количество парламентских комитетов. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.



Законопроектом предлагается в Верховной Раде Украины девятого созыва, состав которой будет сформирован по результатам выборов, создать не более 20 комитетов.



При этом предметы ведения комитетов должны соотноситься со сферами деятельности министерств.



Соответственно, предполагается, что этот закон вступит в силу со дня обретения полномочий Верховной Рады Украины девятого созыва.

