Facebook признал утечку данных 90 миллионов пользователей

Facebook признал утечку данных 90 миллионов пользователей

Компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей Facebook, говорится в обнародованном соцсетью заявлении.

«Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica»,— приводятся слова технического директора Facebook Майка Шрепфера.

Сообщается, что ненадлежащее обращение с личными данными затронуло в основном пользователей из США, Филиппин, Индонезии, Великобритании, Мексики, Канады, Индии, Бразилии, Вьетнама и Австралии. Ранее речь шла об утечке персональных данных 50 миллионов человек, зарегистрированных в Facebook.

Предполагается, что Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов. С 4 апреля социальная сеть пообещала ограничить доступ сторонним приложениям к информации пользователях.