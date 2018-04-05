В СБУ назвали организатора покушения на Мосийчука

За терактом, в котором пострадал нардеп, стоит Генштаб России, и целью был именно Игорь Мосийчук. Об этом на брифинге в четверг, 5 апреля, заявил заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, сообщает Интерфакс Украина.



По его словам, один исполнитель теракта был задержан, еще двое находятся в розыске.



"С учётом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен", - сказал Кононенко.



В свою очередь заместитель главы СБУ Виктор Кононенко рассказал о заказчиках.



"Организатор - представитель ГУ Генштаба РФ", - сказал Виктор Кононенко.



По информации следствия, двое участников теракта, которым удалось скрыться, сейчас находятся на территории РФ.

