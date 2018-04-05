Полторак назвал условия для эффективности миротворцев на Донбассе

Миротворческая миссия ООН в Донбассе будет оправданной только в том случае, если остановит инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию Украины. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак в интервью газете Правительственный курьер.



"Эта миссия только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, возьмет под контроль 400 км российско-украинской границы... Тогда уже можно будет говорить об адекватных политических процессах и реинтеграции Донецка и Луганска", - сказал он.



По словам генерала армии, уже начались переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата контингента ООН.



Полторак полагает, что выход из ситуации в Донбассе - политико-дипломатический мирный метод, однако "у нас нет альтернативы, кроме как одновременно укреплять вооруженные силы, причем настолько, чтобы они были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий".

