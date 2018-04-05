На западе Украины похолодает и местами пройдут дожди

Большая часть территории Украины в ближайшие сутки 6 апреля останется в теплой воздушной массе и лишь днем в западные области переместится порция более прохладного воздуха, сообщает Укргидрометцентр. Погоду северо-западной половины страны будет определять поле пониженного давления с атмосферным фронтом, на остальной территории - гребень восточного антициклона. В западных областях Украины ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах – умеренный; ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14° .



На остальной территории страны без осадков, лишь в Винницкой и большинстве северных областей днем небольшой дождь; ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на побережье морей 10-12°.



В Киеве 6 апреля без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер южный, в западной части с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 апреля самая высокая температура днем была 24,7° в 1968 году, самая низкая ночью -6,6° в 1942 году.



В Украине 7 апреля осадков не прогнозируется, лишь ночью в Черновицкой области и местами в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидается небольшой дождь.



Ветер северо-восточный , 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, на юге страны до 8°; днём 9-14°, на юге и востоке 15-20°.



В Киеве 7 апреля без осадков. Ветер северо-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

