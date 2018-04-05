США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе – сенатор

Американский сенатор Роберт Портман во время брифинга в Киеве в четверг, 5 апреля, заявил, что США выступают за территориальную целостность Украины и готовы противостоять действиям России на Донбассе и в аннексированном ею Крыму, сообщает Интерфакс Украина.



Сенатор напомнил, что санкции США в отношении России были продлены, также было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.



"Агрессия, которая продолжается на востоке и незаконная аннексия Крыма, конечно же, возмущают нас. Мы остаемся с украинским народом, отстаивая территориальную целостность и готовы настаивать на этом, пока Крым не будет возвращен. И готовы создавать сопротивление России, которая прибегает к ненадлежащим действиям в Крыму и на Донбассе", - уточнил сенатор.



По его словам, администрация Трампа заняла линию в поддержку Украины и намерена ее придерживаться. Вместе с тем, она пытается поддерживать конструктивные отношения с РФ, в частности, для того чтобы можно было урегулировать вопрос ядерного вооружения.



"То, что президенты собираются встретится, то это касается намерений вести диалог. Есть много вопросов, которые президенты должны обговорить, не только то, что происходит в Украине, это больше о гибридной войне", - пояснил Портман.

