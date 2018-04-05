Подсчитан возможный тюремный срок Насти Рыбки

Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), а также другим фигурантам дела, подозреваемым в проведении незаконного секс-тренинга в Таиланде, по новым обвинениям в изнасиловании и организации проституции грозит от 3 до 20 лет тюремного заключения. Это следует из текста соответствующих статей Уголовного кодекса королевства.



Как стало известно агентству, главным обвиняемым по делу об изнасиловании и организации проституции является один из мужчин, арестованных вместе с Рыбкой и Лесли в Паттайе. Остальные фигуранты дела проходят как его соучастники.



За изнасилование в Таиланде предполагается срок от 4 до 20 лет тюрьмы и денежный штраф в размере от 8 до 40 тысяч бат (от 270 до 1,3 тысячи долларов). Организация проституции карается тюремным заключением на срок от 1 года до 10 лет и штрафом в размере от двух до 20 тысяч бат (от 70 до 700 долларов). Соучастники преступления получают наказание в виде двух третей от наказания, к которому приговаривают главного обвиняемого.



Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда за проведение секс-тренингов в феврале. К настоящему времени суд приговорил троих из них к условным срокам, штрафам и депортации. Двух россиян уже выслали на родину, белоруса должны были отправить 5 апреля, однако из-за нового заявления его депортация перенесена на неопределенный срок.



Суд над Рыбкой, Лесли и оставшимися пятью арестованными назначен на 17 апреля. Их адвокат попросил суд перенести слушания на более ранний срок, так как обвиняемые готовы признать вину.



4 апреля их обвинили в изнасиловании и организации проституции.



После задержания в феврале Рыбка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых она якобы «знает очень много». Алекс Лесли позднее написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и девушке политическое убежище.



Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

