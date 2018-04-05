Uber прекращает деятельность в Греции

Сервис онлайн-заказа такси Uber приостанавливает деятельность в Греции после утверждения в стране нового законодательства, которое предусматривает более жесткое регулирование в секторе пассажирских перевозок. Об этом сообщает Ekathimerini.



Новые правила перевозок предусматривают, что каждый ежедневный маршрут такси начинается и заканчивается в определенном компанией парке или в парковочной зоне, чего не делает Uber.



Также будет создан цифровой реестр всех платформ для обмена данными их пассажиров.



"Мы должны оценить, как мы можем работать в рамках новой системы, поэтому работа X в Афинах будет приостановлена со следующего вторника, пока мы не сможем найти соответствующее решение", - говорится в заявлении компании.



Uber работает по двум форматами в Афинах: Uber X (обычные водители при наличии водительских прав) и Uber TAXI, где работают таксисты.



Против Uber, который работает в греческой столице, неоднократно протестовали местные водители такси, которые считают, что сервис отбирает у них работу.

