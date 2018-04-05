В МВД анонсировали запуск службы 112

Службу экстренной помощи 112 готовятся запустить уже в ближайшее время. Об этом рассказала заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук в интервью телеканалу 112 Украина.



Она отметила, что в новом проекте будут задействованы сразу несколько служб.



"Это комплексный проект. Его нельзя просто взять и запустить. Нужна консолидация всех служб. Это и коммунальные службы, и Минздрав, и полиция, и ГСЧС… Сегодня мы говорим о способности наших органов строить такие амбициозные проекты. Но этот проект не иллюзорен: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить", - отметила Ковальчук.



В МВД отметили, что для реализации проекта очень важно получить международную помощь:



"И если раньше за него отвечала ГосЧС (МЧС), то сегодня именно МВД занимается этим процессом. Нам важно объединить опыт и лучшие практики, понять готовность всех наших экстренных служб к такому сотрудничеству, выяснить их возможности и получить международную помощь", - добавила замминистра.



По словам Ковальчук, новая служба будет не только развивать систему принятия экстренных вызовов, но и предоставлять психологическую и консультационную помощь.

