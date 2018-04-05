Финляндия разрешила строить «Северный поток-2»

Правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» на участке, проходящем через исключительную экономическую зону страны. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии, передает УНИАН. «5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода «Северный поток-2» в отношении участка, проходящего через исключительную экономическую зону Финляндии», - говорится в сообщении.



Однако в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать определенным условиям. «Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осмотрительности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне и должна соответствовать условиям разрешения на строительство, требуемому в соответствии с Законом о воде», - уточняется в заявлении.



По плану 374 километра газопровода из 1220 будут проходить по территории экономической зоны Финляндии.

