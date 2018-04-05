Порошенко поручит НКРСИ обеспечить интернетизацию сел

Президент Петр Порошенко в ходе совещания по децентрализации в Виннице в четверг заявил о намерении поручить Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обеспечить интернетизацию сел.



"Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный интернет в каждом селе. На это будет мое соответствующее поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет", - сказал глава государства.



По его словам, сейчас уровень интернетизации сел в Украине недостаточен.

