Нацсовет внепланово проверит "Интер" и "Воля Cine + MIX" из-за запрещенного кино

Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию назначил внеплановые проверки телеканал "Интер" и "ВОЛЯ CINE+MIX" за трансляцию фильмов с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны. "Телеканалам "Интер" и "ВОЛЯ CINE+MIX" назначили внеплановые проверки за трансляцию фильмов с лицами, которые создают угрозу нацбезопасности страны", — говорится в сообщении пресс-службы нацсовета.

По данным регулятора, телеканал "Интер" показывал в эфире фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Офицеры", "Афоня", "Гараж", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Мэри Поппинс, до свидания" и "Д'Артаньян и три мушкетера". В эфире телеканала "ВОЛЯ CINE+MIX" показывали фильмы с участием Александра Панкратова: "За прекрасных дам!", "Я сама" и "Ребенок к ноябрю", и фильм "Чехарда" — с участием Алисы Фрейндлих.



Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.



Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

