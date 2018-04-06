Спилберг не исключил, что Индиана Джонс станет женщиной

В новых сериях фильмов о приключениях Индианы Джонса главный герой может стать женщиной, заявил режиссер Стивен Спилберг. Индиану могут звать Джоан, говорит он. Тем временем, как передает The Sun, студия Disney назвала дату выхода в прокат пятого фильма - последнего, где роль авантюриста-археолога играет Харрисон Форд.



О возможной смене пола Индианы режиссер Спилберг рассуждал на пресс-конференции по поводу выхода своего нового фильма "Первому игроку приготовиться". "Придется изменить имя с "Джонс" на "Джоан"... Это не будет проблемой", - сказал он.



Режиссер - сторонник Time's Up, кампании против харрасмента в Голливуде.



Спилберг также заявил, что выходящий в 2020 году фильм об Индиане Джонсе будет последним, где эту роль сыграет Харрисон Форд. "Но мы определенно продолжим", - пообещал он.



По данным Disney, пятый фильм выйдет в прокат 10 июля 2020 года. На этот момент Форду будет 77 лет, тогда как первого Индиану он сыграл в возрасте 39 лет в 1981 году.



На аналогичную смену имени для одного из главных героев пошли создатели сериала "Элементарно" о приключениях Шерлока Холмса. Сыщика-гения сыграл Джонни Ли Миллер, а его спутницу Джоан Ватсон - Люси Лью.



Кроме того, широкий резонанс имела идея ВВС сменить пол главного героя в сериале "Доктор Кто". Доктор может менять тела, и для сценаристов это не было проблемой. В главной роли теперь Джоди Уиттакер. Как выйдет из положения Спилберг - пока неясно.



Пока же на Индиану-женщину можно посмотреть в коротком скетче NBC - там героя сыграла Анна Кендрик.





