Исследователи создали сердце из стволовых клеток

Американским ученым удалось создать зрелую сердечную ткань в условиях лаборатории. Для этого они использовали молодые стволовые клетки. На выращивание участка мышечной ткани сердца исследователи потратили всего четыре недели. В норме у ребенка в утробе матери сердце полностью формируется за 9 месяцев, пишет The Daily Mail.



Обычно для создания тканей ученые применяют стволовые клетки, находящиеся на поздних стадиях развития. Но сотрудники Колумбийского университета воздействовали током на недифференцированные стволовые клетки. Благодаря тому, что молодые клетки гораздо лучше отвечают на стимуляцию, ткань сердечной мышцы созревала гораздо быстрее.



Специалистам также удалось разработать методы воздействия на искусственно выращенную сердечную ткань и программное обеспечение для измерения частоты и амплитуды сокращений мышцы. Искусственное сердце послужит моделью для изучения различных заболеваний. Кроме того, на нем можно проверять эффективность лечебных препаратов.

