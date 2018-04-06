Отказ от социальных сетей избавляет от стресса

Отказ от социальных сетей избавляет от стресса

Предыдущее исследование, проведенное сотрудниками Университета Квинсленда, показало, что при отказе от Facebook степень удовлетворенности жизнью снижается. Теперь специалисты обнаружили: когда человек перестает использовать соцсеть, у него падает уровень стресса.

В новом исследовании приняли участие 138 пользователей Facebook. Половина продолжала пользоваться социальной сетью, а остальные покинули ее на 5 дней. Исследователи собрали образцы слюны добровольцев и измерили концентрацию кортизола (гормона стресса), рассказывает Long Short Report.

Спустя 5 дней у участников, отказавшихся от соцсети, уровень кортизола оказался существенно ниже. Но при этом добровольцы стали меньше довольны своей жизнью и с нетерпением ждали возвращения на Facebook. Специалисты подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования с большим количеством участников.