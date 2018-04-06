Отказ от социальных сетей избавляет от стресса

Предыдущее исследование, проведенное сотрудниками Университета Квинсленда, показало, что при отказе от Facebook степень удовлетворенности жизнью снижается. Теперь специалисты обнаружили: когда человек перестает использовать соцсеть, у него падает уровень стресса.



В новом исследовании приняли участие 138 пользователей Facebook. Половина продолжала пользоваться социальной сетью, а остальные покинули ее на 5 дней. Исследователи собрали образцы слюны добровольцев и измерили концентрацию кортизола (гормона стресса), рассказывает Long Short Report.



Спустя 5 дней у участников, отказавшихся от соцсети, уровень кортизола оказался существенно ниже. Но при этом добровольцы стали меньше довольны своей жизнью и с нетерпением ждали возвращения на Facebook. Специалисты подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования с большим количеством участников.

