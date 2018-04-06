Поклонская обвинила Украину в морском терроризме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская расценила арест украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" как морской терроризм.



"Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия "властей" Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности", — сказала Поклонская журналистам.



По ее словам, дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум международный трибунал, "который рано или поздно рассмотрит злодеяния захвативших и разрушивших Украину "руководителей", являющихся марионетками в руках геополитических заокеанских стратегов".



Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".



На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

