Британия в ООН сравнила Россию с Мориарти

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила на заседании Совбеза ООН, что Лондон считает "весьма вероятной" ответственность России за отравление Сергея Скрипаля в британском Солсбери, поэтому ее нельзя допускать к расследованию.



"Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они (российские власти − ред.) являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", − отметила Пирс.



Напомним, ранее постпред объяснила, что в британской системе только суд может окончательно определить виновность, поэтому Лондон использует формулировку "с высокой вероятностью" для обвинений РФ.



При этом сомнений в причастности Москвы к инциденту в Солсбери у Британии нет.



В свою очередь Россия заявила, что будет добиваться от Британии полноценного сотрудничества по делу Скрипалей и ответа на все вопросы.

