Пасхальное эссе

В детстве я любила Пасху больше, чем Новый год. Конечно, Новый год – это весело: елка и утренники, но холодно и насморочно. К тому же мне почему-то попадались нетрезвый Дед Мороз и кисловатые мандаринки. А вот бабушкина паска всегда была сладкой. И крашеные яйца радовали не меньше елочных игрушек. Но больше всего манило таинство: корзинки, свечи, брызги воды. Об этом нельзя было никому рассказывать, чтобы не исключили из пионеров...



Мой отец был партийным и, как он считал, абсолютно неверующим человеком. Мама старалась под него подстраиваться. Поэтому пасхальные куличи в нашем доме пекли, но святить не носили. Возле киевских церквей на Пасху всегда стояли комсомольские наблюдатели. Не дай Бог, заметили бы, записали, доложили и заложили. Все боялись...



Мне объясняли, что только старые бабушки, которые жили при царе, празднуют Пасху в силу внушенного им с детства суеверия. И Бога никакого нет. Потому что космонавты летают на орбитальную станцию и никого не видят. Только большая темная бесконечность. И где-то вдалеке другие планеты, о которых мне расскажут на уроке астрономии в старших классах.



Но, к счастью, в детстве я часто болела. И что-то растягивала или вывихивала себе на гимнастике. А больничных без моей температуры маме не давали. Поэтому меня отправляли к бабушке. Где жил дух Пасхи и предпасхальных дней. Эти дни создавали особую завораживающую атмосферу, которая не была похожа на утомительные гонки за дефицитом перед Новым годом или моим днем рождения.



Предвестником приближающегося праздника были веточки вербы, которые появлялись в доме заранее, потом уносились на “посвятить” и возвращались уже в уголок с иконами. Который я по-пионерски называла красным уголком.



Затем приходил чистый четверг. Меня будили очень рано, еще затемно, купали в большой корявой чугунной бадье. В чистотеле и каких-то еще травках. Затем была генеральная уборка дома и двора. Мыли даже поросенка. Хотя он сопротивлялся и визжал.



Ближе к вечеру в чистое жилье приходили бабушкины соседки, молились и делали заготовки на следующий “кулинарный день”. Затемно мы шли в сельскую церковь, где было жарко и сказочно среди огненных ручейков горящих свечей. Целью этого визита было самое трудное мое задание: донести зажженную свечку из храма домой.



Помню, я спросила соседского мальчика, не страшно ли ему, что про церковь узнают в школе: могут исключить из пионеров. На что мальчик ответил, мол, первым христианам тоже было страшно, но они же шли на муку. И благодаря этому у нас есть Пасха. А так никакой Пасхи бы не было. И куличи бы никто не пек, яйца не красил и батюшка не брызгал бы святой водой



Не размером пасхального кулича и не обилием деликатесов на праздничном столе измеряется ценность Светлого Христова Воскресения. Она в нашей сущности, в том, что хорошего мы сделали в этом мире и какой оставим после себя след. Сомневаюсь, что добрые дела наказуемы. Просто иногда делать их – неблагодарное занятие. Но вот что я точно знаю: в гробу карманов нет. Да и животы у нас не луженые, как говорила бабушка

К несчастью, бабулина хата располагалась на самом дальнем от церкви конце села. По дороге нужно было миновать несколько улиц, поворотов, пройти сельсовет, клуб и колхозный стадион. И везде меня подстерегала опасность. Вроде внезапного порыва ветра или выходки сельского хулигана. Задуть старушкам свечу было традиционным развлечением советской детворы.Поэтому успешным “свечной поход” бывал редко. Я чаще плакала, чем гордилась тем, что “донесла!”. Но лампадка на следующий день, в Страстную пятницу, все равно горела. Откуда появлялся огонь, я до сих пор не знаю. Может, соседки делились. Или бабушка сама зажигала. Чтобы подчеркнуть особую торжественность момента.В пятницу в доме пекли куличи и готовили вкусности на воскресенье. Взбивали масло, ставили молоко на творог для сырной паски. Не знаю, насколько это соответствует правильным канонам. Но в нашем селе было принято делать именно так.Самое парадоксальное, что в доме, пропитанном ароматами еды, соблюдался строгий пост. Даже крошку со стола брать было запрещено. Тяжелое испытание для моей неокрепшей души и прожорливого растущего организма.В субботу красили яйца, украшали хату, доставали белую скатерть и, самое главное, собирали пасхальную корзинку. Святить шли с вечера и минимум до полуночу стояли на службе. Людей в сельской церкви, несмотря на советское время, было много. И что особенно поражало меня, городскую, много было детей.Помню, я спросила соседского мальчика, не страшно ли ему, что про церковь узнают в школе: могут исключить из пионеров. На что мальчик ответил, мол, первым христианам тоже было страшно, но они же шли на муку. И благодаря этому у нас есть Пасха. А так никакой Пасхи бы не было. И куличи бы никто не пек, яйца не красил и батюшка не брызгал бы святой водой.Это была удивительная, шокирующая для меня информация. Про первых христиан, которые страдали за веру, я услышала впервые. Для себя решила, что они были, как пионеры-герои – Валя Котик, Зина Портнова и другие – смелыми и никого не боялись. Вопрос, кого должны были бояться первые христиане, меня тоже мучил, но я решила, что, наверное, фашистов. Самых первых древних фашистов. И все встало на свои места.С тех пор прошло много лет. Давно нет ни бабушки, ни, увы, мамы. Мне уже 45. Я не пеку пасхальные куличи, яих покупаю. И как журналист, пишущий про экономику, обращаю внимание на цену, которая увеличивается намного больше, чем уверяет нас правительство.Так от святого приходится переходить к грешному. Традиционным развлечением пишущей братии является подсчет стоимости пасхальной корзины. А в последние годы в моду вошло высчитывании, на сколько процентов или во сколько раз она подорожала с прошлого, позапрошлого или любого другого года, взятого за точку отсчета.В этом году подсчетов особенно много. И все они дают разную стоимость корзины. В зависимости от того, какой набор продуктов автор мысленно “положил” туда. Даже у пасхального кулича нет четкого алгоритма ценовой динамики. Потому что одни берут в расчет магазинные куличи на маргарине, другие – домашние на сливочном масле. Кто-то предпочитает с изюмом и прочими сухофруктами, а кто-то без них. Поэтому формулировать какой-то универсальный “индекс кулича” по образу и подобию “индекса Биг Мака”, с помощью которого нам впаривают мысль о “недооцененности гривны”, не представляется возможным.Из великого множества экспертных оценок я выбрала несколько неплохих, на мой взгляд, сравнений, которые позволяют составить впечатление об инфляции и о том, как обесценились наши доходы. Так, в прошлом году средняя стоимость пасхального кулича в магазинах составляла 54 грн., сейчас – почти 80 грн. В 2013 году такой кулич стоил 11 грн.За последние три года цены на продукты, которые входят в состав пасхальной корзины, выросли больше чем на 100%. В 2018 году рост составил 34% по сравнению с 2017 годом. В 2017-м по сравнению в 2016-м еще на 30%. Годом раньше этот показатель был около 37%.Стоимость умеренного продуктового набора на семью из трех человек, куда входит мясная продукция, куличи с изюмом, яйца, сыр, творожная паска, сливочное масло, красное вино, хрен со свеклой и яблоки, в 2016 году оценивалась в 449 грн., в 2017-м – уже в 569 грн., сейчас, в зависимости от размеров куска буженины или веса домашней колбаски, достигает 700 грн.Элитный набор в этом году экспертами не подсчитывался. В прошлом он оценивался в такой динамике: 2013 год – 445 грн.; 2014-й – 600 грн.; 2015-й – 824 грн.; 2016-й – 992 грн. и 2017-й – 1133 грн.Впрочем, не размером пасхального кулича и не обилием деликатесов на праздничном столе измеряется ценность Светлого Христова Воскресения. Она в нашей сущности, в том, что хорошего мы сделали в этом мире и какой оставим после себя след. Сомневаюсь, что добрые дела наказуемы. Просто иногда делать их – неблагодарное занятие. Но вот что я точно знаю: в гробу карманов нет. Да и животы у нас не луженые, как говорила бабушка. Поэтому мне всегда хочется раздаривать пасхальные угощения, а не запихиваться ими.К тому же, по данным статистики, в пасхальной корзине этого года не подорожал один, очень важный элемент: церковные свечи. Они остались в прежней цене. Не знаю почему, но меня это очень порадовало.