Кабмин погасил долги перед шахтерами - министр
Правительство Украины полностью погасило задолженность по заработной плате всем шахтерам в стране. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Министр добавил, что без должного финансирования и модернизации угольная отрасль в Украине развиваться не будет, а у правительства пока нет на это средств.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки шахты №9 Нововолынская в Волынской области в среду, 4 апреля, устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате. Они отказались спускаться под землю.
Источник: Корреспондент
12:32