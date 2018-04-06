Кабмин погасил долги перед шахтерами - министр

Правительство Украины полностью погасило задолженность по заработной плате всем шахтерам в стране. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.



Министр добавил, что без должного финансирования и модернизации угольная отрасль в Украине развиваться не будет, а у правительства пока нет на это средств.



Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки шахты №9 Нововолынская в Волынской области в среду, 4 апреля, устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате. Они отказались спускаться под землю.

