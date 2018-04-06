У финансово успешных людей обнаружена физиологическая особенность

У людей, которые легко идут на финансовые риски и спокойно их переносят, обнаружена физиологическая особенность строения мозга. Таковы данные исследования ученых из американского Университета Пенсильвании, опубликованные в журнале Neuron.



Науке ранее было известно, что связи между миндалиной и префронтальной корой головного мозга влияют на развитие депрессии и тревожности. Ученые решили выяснить, как это может быть связано с финансовым успехом.



Для эксперимента отобрали 108 молодых здоровых людей. Им предлагались различные ролевые игры, связанные с финансовыми рисками, принятием экономических решений, стрессом от потери состояния. При ответе на вопросы мозг добровольцев исследовался с помощью специальной аппаратуры.



Выяснилось, что более спокойно относящиеся к риску и его последствиям имеют лучшие функциональные связи между миндалиной и префронтальной корой. Также более склонные к риску имели большее количество серого вещества.

