Японцам посоветовали принимать на работу несимпатичных людей

В одной из японских компаний сотрудникам отдела кадров предложили не брать на работу красивых женщин и мужчин, так как у них больше шансов завести семью и уйти в декрет. Об этом сообщил новостной портал SoraNews 24.



Сотрудник одной из компаний признался в своем Twitter-аккаунте, что хотя в его компании мужчинам предоставляют право уходить в декрет, сотрудники отдела кадров начали принимать на работу только «умелых, но ужасно непривлекательных сотрудников, которым вряд ли удастся найти спутника жизни».



Пост набрал больше восьми с половиной тысяч репостов и десять тысяч лайков. Комментаторы негативно отнеслись к нововведению, один из них отметил, что если так будет продолжаться, то вскоре кандидаты «должны будут приносить справку о стерилизации».

