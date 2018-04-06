Посол США: в ЦИК Украины до сих пор работают люди эпохи Януковича

США видят одним из приоритетов в Украине переизбрание состава Центральной избирательной комиссии, отметила посол США в Украине Мари Йованович. "Наш приоритет – переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешней ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ИФ).



Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс", - сказала М.Йованович в интервью журналу "Фокус".



По ее мнению, Украине также следует заняться укреплением избирательной системы, в частности, принять Избирательный кодекс, а также "ввести ответственность за подкуп избирателей, обеспечить кандидатам равный доступ к медиа, устранить возможность использования административного ресурса".



Комментируя информацию о якобы поддержке США отдельных кандидатов на выборах в Украине, М.Йованович подчеркнула: "Мы не занимаемся поддержкой кандидатов, наша задача – помочь обеспечить открытые выборы и честный демократический процесс".

