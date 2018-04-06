На Пасху правопорядок в Украине будут обеспечивать 21,6 тыс. правоохранителей

В Пасхальную ночь правопорядок в Украине будут обеспечивать около 21,6 тыс. правоохранителей, в том числе 1 тыс. нацгвардейцев.



Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.



"В праздничных мероприятиях примут участие почти 9 млн. граждан. Многочисленные мероприятия ожидаются на Львовщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Одесщине. В этот период силовые и правоохранительные структуры будут работать в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности наших граждан и гостей", - сказал Яровой.



Работники полиции обследовали уже почти 6,9 тысяч культовых сооружений. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в период с 7 по 9 апреля привлекут около 7 тыс. личного состава ГСЧС и 2 тыс. единиц спецтехники.



Яровой также отметил, что правоохранители уже ведут готовят меры безопасности на поминальные дни 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 млн человек. К обеспечению безопасности планируется привлечь более 14 тыс. полицейских и 1тыс. нацгвардейцев.

