Политика узнаваемых головастиков

«...У меня начались отеки тела, моя голова стала намного больше, чем была до того», – сказал этот чел. И... привычно поддернул воображаемые бухгалтерские нарукавники на кургузом пиджачке. Картинка. Но как вы думаете, кто этот удивительный пухлый головастик, вещающий о странных метаморфозах собственного организма? Плод лягушки и пьяного рыбака, во хмелю похотливо жаждавшего русалку да обмишурившегося? Сказочный монстр, который пугает врагов раздувающимися щеками? Упырь, перепивший крови несчастных в лепрозорории? Нет, нет и нет! Это экс-президент Украины Виктор Ющенко.



Или третий так называемый «оранжевый» президент и «мессийка майдана-2004», который вдруг надумал напомнить о себе. Еще раз так круто и необычно за последние пару-тройку месяцев. Помните, как в январе уже нового 2018 года он вдруг заявил во всеуслышание, что мол, в сложившихся кризисных условиях «Украине нужен я и мой политический курс».



И в этом деле есть три главных момента, объясняющих почему, так сказать, «они возвращаются». Во-первых, как был нужен «курс Ющенко» Украине и украинцам, они показали на президентских выборах 2010-го. Повторно баллотируясь, Ющенко пролетел так, что фанера над Парижем взвыла от зависти. Он установил абсолютный антирекорд для всех ему подобных и баллотирующихся повторно – 5% «моей нации», как он любил называть украинцев, шо твой Гитлер.



Во-вторых, им, Ющенко, ему подобным и его последователям, не надо никуда возвращаться – они уже здесь. И «моя нация», и курс Ющенко, руками новых «рыволюционэрив» издевающийся над нею по-черному. Точнее – по-европейски, на пути в Европу, по безвизу. Все идет так быстро, даже стремительно, что многие не успевают в Европу, а еще дома попадают на кладбище. Не зря же реформаторы в Верховной Раде сделали все, чтобы сократить этот падеж и поток на кладбище. И как оригинально и изобретательно сделали! Нет, не уровень жизни и зарплаты подняли, не новые рабочие места создали и социальные стандарты усовершенствовали, и даже не количество трупов успешными 144 реформами сократили. Нет, они просто приняли поправку к закону, что хоронить теперь можно только по справке из полиции. А полиция, как всегда, тормозит. И трупы умерших по разным причинам укров, внезапно ставших «шумерами», надолго остаются дома. Нагрузка на кладбище, естественно, тоже уменьшается. И статистика успехов не нарадуется. Вот кому «курс Ющенко» – в радость! Скоро украинцев, если будут вымирать и выезжать из страны такими темпами, вообще не останется, а значит, и статистам работы меньше. Вот всеобщее счастье и «запануйе» (воцарится), как и предсказывал Великий Кобзарь или кто-то из «новых Вашингтонов с новым и праведным законом», которых украинцы «дождались таки». Хоть перед смертью, потому что статисты весело рапортуют: вымирает, вымирает нация стремительными темпами. Как внешние кураторы и заказывали...



Ющенко, ему подобным и его последователям, не надо никуда возвращаться – они уже здесь. И «моя нация», и курс Ющенко, руками новых «рыволюционэрив» издевающийся над нею по-черному. Точнее – по-европейски, на пути в Европу, по безвизу. Все идет так быстро, даже стремительно, что многие не успевают в Европу, а еще дома попадают на кладбище



«Бред!», – скажете вы. И будете не правы. Нет, это выборы в Украине приближаются – до президентских вообще меньше года осталось. Вот всевозможные «головастики» и зашевелились. А то ли еще будет! И косу на фривольную прическу милфы из кино про немецких сантехников могут поменять. И потом назад несколько ее вернуть, и так несколько раз подряд

В-третьих, почему Ющенко в 2014 году не полез на «евромайдан» и не потеснил Виталика Кличко, Сеню Яценюка или Олежку Тягныбока? Сам же утверждает, что в процессе «здобуття прэзыдэнства» будка у него стала в два раза больше, и редкий не испугается такого видоса? Никто точно не даст ответа. Может, как всегда, труханул: все его соратники говорят, что трусоват он основательно. Может, понимал, что он – все-таки в тираже и на помойке истории навсегда. Может, знал, кто и почему идет к власти в Украине, а значит, скоро и наступит время, когда даже его ублюдочная и бессмысленная политика покажется живущим «золотым веком» и раем для «нэньки». А в такой ситуации и табуретка, и урод, и любой другой политик могут показаться в радость...Но как бы то ни было, а в Украине реальный кризис и деградация, которая может закончиться исчезновением, и Ющенко опять хочет вернуться в политику. Чтобы то ли спасти страну, то ли ускорить процесс, что, в принципе, в его случае одно и то же...И начал Ющенко традиционно – с того, что однажды уже прокатило. С возгонки всенародной жалости к себе в расчете, что сирых, убогих, гонимых и больных и древние шумеры любят и жалеют. И сдуру могут проголосовать. Как и случилось осенью 2004 года, когда его главный конкурент, тогдашний премьер-министр Виктор Янукович, выходя на пик предвыборной кампании и накопив нужные ресурсы (страна при нем росла на 10-13% в год последние пару лет), вдруг начал «покупать электорат» – повысил зарплаты и пенсии. О «надежде и мессии» Ющенко забыли сразу, его рейтинг угнездился где-то на уровне городской канализации, и науськиваемым из-за бугра советникам и соратникам, политологам и политтехнологам «оранжевого лузера» нужно было что-то делать.Они и сделали. «Когда уже я выехал в Австрию (на лечение), на второй и третий день у меня начались отеки тела, моя голова стала намного больше, чем была до того. Боли распространились по всему организму, и начались сначала воспалительные, а затем гнойные процессы внутри тела», – рассказывает сегодня несчастный. То есть Ющенко был банально отравлен. До этого «высокый та стрункый, щэ й на бороди ямка», мечта любой украинской «молодыци» (молодухи), Ющенко вдруг превратился в покрытого жуткими прыщами и язвами, действительно раздувшегося монстра, который не мог не вызывать у нормальных людей простой человеческой жалости. Через год, в 2006-м, на празднике 25-летия польской «Солидарности» в Гданьске я тоже столкнулся нос к носу с Ющенко. Это было ужасное зрелище. Под софитами в переполненном людьми зале грим на его лице расплавился и потек, нарывы нагноились и вскрылись, а он в лучах славы улыбался и корчил на лице радость.Может быть, я, журналист, почти 30 лет занимающийся укрополитикой, тогда окончательно и понял, какая мерзкая, безжалостная и уродливая она (политика) в Украине. Стране, которую уже тогда на Западе обрекли «на демократию» и в которой ради этой «демократии» не было жалко никого. Ни своих, ни чужих. А своих иногда били, чтобы чужие боялись, потому что шоу должно было продолжаться до победного конца. Оно и продолжилось. С той только разницей, что в 2004-м пострадал один Ющенко, а уже через 10 лет – целая «небесная сотня», а вот те, кто стояли на сцене, призывали к «революции гидности» и изображал из себя жалких, но типа решительных «куля в лоба», остались живы-живехоньки. А некоторые даже уже напизж… пардон, «честно заработанными» миллиардами долларов могут похвастаться. На фоне тотального, как они сами признают, «зубожиння»...Но мы не об этом сейчас. И даже не о том, что версий отравления Ющенко было много. Один из его соратников ныне покойный Александр Зинченко с парламентской трибуны даже заявил, что это «Путин использовал бактериологическое оружие».Другие говорили, что все дело в жадной неразборчивости самого Ющенко, который на людях показушно сибаритствовал, но на шару мог и конское говно, поджаренное с французским соусом, сожрать. Лишь, бы повторяли знающие, на шару. Вот и тогда, в сентябре 2004-го, он остановился где-то в генделыке под Житомиром и пожрал все, что было в ассортименте и меню забегаловки. От конского кумыса с самогоном до суши, приготовленных по принципу «купи десять порций – собери собаку», и пивком. А потом еще «докинулся» на позднем ужине с тогдашним председателем СБУ Игорем Смешко и даже его первым замом Владимиром Сацюком, когда им прислуживали два повара-узбека...Третьи утверждали, что жадный Ющенко просто хотел, как и «прачка» в его предвыборном штабе Юлия Тимошенко, оставаться вечно молодым и привлекательным. При помощи пластики. Но жадность и тут подвела: для омоложения были использованы стволовые клетки подешевле, вот его и вспучило не по-детски. А известный гипнотизер Юрий Лонго вообще утверждал на полном серьезе, что настоящий Ющенко умер, а работает его двойник. И многие верили. До тех пор, правда, когда «двойник» не начинал говорить. На любую тему. Вот тогда-то, как и сейчас, становится ясно, что перед вами «оригинал» – с такой «бзудрой», которую он нес изо рта и несет сейчас, даже мэр Киева Кличко не может соревноваться. Даже когда в ударе от падения с велосипеда или от разговоров с мертвыми милиционерами...Мы говорим о том, что именно Ющенко сделал все, чтобы история его «отравления» никогда не была открыта. Он же был президентом, имел все возможности и полномочия, но «ворогы» все равно «помешали». Нет, он, по его же словам, сдавал кровь и метал мочу и экскременты на анализы многократно, обильно и везде. Но, похоже, как только результаты исследований показывали «не то», все начиналось сначала. Кульминацией же раскрытия «преступления века» стала трогательная, даже душещипательная картинка выливания и высыпания содержимого баночек из-под майонеза, колбочек и коробочек, хранимых подчас в домашних холодильниках его пресс-секретарш, в канализацию прямо во дворе резиденции на Банковой. На дворе стоял 2010-й, было ясно, что Ющенко пролетел, «враги» уже приближались к дворцу, Ющенко чувствовал себя, конечно, Сальвадором Альенде, преданным Тимошенко, но в руки взял не автомат, а баночки со скляночками и безжалостно уничтожил «доказательства российского диоксина». Многие плакали. Но некоторые и опасались бактериологической катастрофы – мало ли чего обиженный «мессийка» там набодяжил со страху...И вот сегодня опять, похоже, настает «час Ющенко». И кризис в стране достал всех, и всенародная жалость к политику может понадобиться, и международная обстановка складывается благоприятно – в мире бушует скандал с «отравлением Скрипалей». И опять все муссируют «российский след», которого пока нет, конечно, но он обозначен. И Ющенко рассказывает о своем, о наболевшем: «Следствие говорит, что яд был добавлен к рису, который подавался тогда на стол». Отца и дочь Скрипалей отравили российским «Новичком» из дронов в баре или гречкой, переданной в Солсбери лично Путиным. А его, Ющенко, рисом на даче у Сацюка. Помните про двух поваров-узбеков? Вот они-то, как бы намекает Ющенко, протягивая связь времен, и были на самом деле бурятами, которые и подсыпали ему «российский диоксин» в плов. А потом, через 10 лет, разумеется, напали на Донбасс и со временем передали гречку в Великобританию...Вот так вот. «Бред!», – скажете вы. И будете не правы. Нет, это выборы в Украине приближаются – до президентских вообще меньше года осталось. Вот всевозможные «головастики» и зашевелились. А то ли еще будет! И косу на фривольную прическу милфы из кино про немецких сантехников могут поменять. И потом назад несколько ее вернуть, и так несколько раз подряд. И деньги с продуктами и водкой по мелочи раздавать. И инвалидов битвы на Куликовом поле или «Иловайского котла» изобразят. И в двери начальство с топором за «счастье народное» врываться будут. И татуировки завлекательные демонстрировать. И коров целовать прямо в стойле. И землю жрать на парламентской трибуне. А сколько ветеранов АТО и «хероев» с «киборгами» будут развлекать и завлекать – не счесть. Чтобы понравиться, быть узнаваемым и даже электорально любимым и желаемым, все пойдет в ход......Было бы, правда, к кому взывать. «Их нация» (при Ющенко «моя» трипольская, сейчас – тоже «моя», но шумерская) по-любому так стремительно вымирает, что просто жуть. А те, кто без справок из полиции останутся лежать непохороненными в жилищах, сами на участки для голосования не придут. Не до того им, если честно. Неужели планируют ходить с урнами к ним?! О ужас! Но если так, то тогда нужный результат обязательно будет...