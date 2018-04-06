«Интер» покажет лучшие фильмы с Надеждой Румянцевой

Снятый в Украине фильм «Королева бензоколонки» посмотрели более чем в 40 странах



8 апреля – 10 лет, как ушла из жизни талантливая и невероятно жизнерадостная актриса Надежда Румянцева. Фильмы с её участием посмотрели сотни миллионов людей. «Королеву бензоколонки», в которой Румянцевы сыграла главную роль, показали более чем в 40 странах. Мало кто знает, что голосом Надежды Румянцевой говорила рабыня Изаура – героиня первого иностранного сериала, показанного на телевидении в октябре 1988 года. Актриса также озвучила Нину из «Кавказской пленницы», актрис в сериалах «Твин Пикс» и «Тропиканка», и одного из героев мультсериала студии Диснея «Утиные истории».



«Интер» посвятит эфир памяти известной актрисы 7 и 8 апреля.



В субботу, 7 апреля, в 8:00 «Интер» покажет комедийную мелодраму «Женитьба Бальзаминова» по мотивам произведений Александра Островского. Действие фильма происходит в XIX веке. Здесь Надежда впервые сыграла в костюмированном кино, где ей пришлось перевоплощаться в девушку из другой эпохи. До этого она играла только своих современниц. Румянцева подошла к этой роли серьезно: изучила приметы того времени и язык персонажей.



В 09:50 – фильм «Крепкий орешек». Эта картина о Великой Отечественной войне, снятая в жанре эксцентрической комедии, вызвала волну негативных отзывов и гневных писем в адрес ее создателей. Поэтому после окончания съемок Надежда Румянцева с мужем решили надолго уехать за границу.



А в 11:30 – знаменитая комедия «Королева бензоколонки», которую снимали в Киеве и в Полтавской области. Сначала на главную роль обаятельной заправщицы Людмилы Добрыйвечер утвердили эстонскую актрису Терье Луйк. Но этой красавице не хватало чувства юмора и самоиронии. Тогда было решено заменить актрису – роль отдали Румянцевой, даже несмотря на то, что актриса была почти в два раза старше своей героини.



В воскресенье, 8 апреля, в 16:00 «Интер» покажет любимую миллионами телезрителей комедию «Девчата». Надежда Румянцева сама не особенно верила, что ее утвердят на роль Тоси Кислицыной. Актрисе уже исполнился 31 год, она была намного старше всех своих конкуренток и тем более – главной героини, которой по сценарию было всего 18 лет! Но для этой роли требовался хороший актерский опыт – и у Румянцевой он был.

