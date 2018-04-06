Кабмин одобрил проект соглашения с Молдовой о воздушном сообщении

Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения с Республикой Молдова о воздушном сообщении.



Согласно распоряжению правительства №215-р от 4 апреля 2018 года, председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук уполномочен на его подписание.



"Решение принято с целью обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для заключения нового соглашения, которое усовершенствует двустороннюю договорно-правовую базу для осуществления регулярного воздушного сообщения между двумя странами и заменит действующее соглашение между правительствами Украины и Республики Молдова о воздушном сообщении, заключенное в Кишиневе 20 марта 1993 года", - говорится в пояснении к документу.

