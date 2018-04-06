На Тернопольщине у 23 детей диагностировали сальмонеллез

В детском саду города Збараж Тернопольской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза, сообщает пресс-центр областного лабораторного центра Минздрава.



Согласно сообщению, по состоянию на утро пятницы, 6 апреля, было зарегистрировано 27 случаев заболеваний, в том числе 23 среди детей.



Специалисты уже установили источник передачи заболевания - сырые куриные яйца, зараженные сальмонеллой. Отравление детей произошло из-за нарушения технологии приготовления блюд, ненадлежащее содержание пищеблока в учреждении.



"Информация для реагирования направлялась в Госпотребслужбу, но ответ о принятии каких-либо мер не получен. С целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза продолжаются противоэпидемические мероприятия", - отметили в центре.

