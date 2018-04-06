Порошенко поручил построить аэропорт на Закарпатье

Президент Украины Петр Порошенко поручил срочно построить аэропорт в Закарпатской области. Об этом в пятницу, 6 апреля, пишет пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна.



По его словам, главная ставка делается на Ужгород.



"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году", - сказал Омелян.



Министр отметил, что аэропорт могут построить в Хусте или Мукачево.



"Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн. Ежегодно, чтобы мы могли ежегодно строить по 5-6 взлетных полос, а далее - строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства", - добавил Омелян.

