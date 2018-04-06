ГПУ: Суд не отпускал капитана «Норда»

Херсонский городской суд не отпускал из-под стражи задержанного капитана судна «Норд», поскольку такая мера пресечения ему еще не избрана, сообщает пресс-служба ГПУ. По данным ведомства, ранее недостоверную информацию распространили СМИ и некоторые представители украинской власти.



«Согласно ч. 1 ст. 191 УПК Украины, задержанное на основании постановления следственного судьи лицо не позднее тридцати шести часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено ​​к следственному судье, или суд, принявший решение о разрешении на задержание с целью привода», - разъяснили в ГПУ.



Во исполнение указанного требования, 4 апреля Херсонский городской суд был проинформирован о доставке подозреваемого, в связи с чем, следственным судьей на 13:00 5 апреля назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Вчера в судебном заседании объявлен перерыв до 13:30 6 апреля.



Согласно ч. 1 ст. 186 УПК Украины, ходатайство о применении или изменении меры пресечения рассматривается следственным судьей, судом безотлагательно, но не позднее 72 часов с момента фактического задержания подозреваемого.



Поскольку подозреваемый капитан судна «Норд» фактически был задержан 4 апреля в 06:51, 72-часовой срок, отведенный для рассмотрения ходатайства, заканчивается в 06:51 7 апреля.



«Прокуратура Автономной Республики Крым просит лиц, не владеющих достоверной информацией и соответствующими знаниями уголовного процесса, воздержаться от распространения такой информации и не вводить в заблуждение украинское общество», - резюмировали в ведомстве.

