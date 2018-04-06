Nord Stream-2 нарушает принципы прозрачности и равности доступа – представитель ЕК

Газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream-2) в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равности доступа, заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии (ЕК) Доминик Ристори.



"Если этот поток будет построен, он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.



Д.Ристори добавил, что строительство Nord Stream-2 не соответствует ряду целей, которые ставит перед собой Евросоюз.



"Наша позиция четкая: мы считаем, что Nord Stream-2 не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК", – резюмировал он.

