На сцене «Круче всех» встретятся загипнотизированные животные, пластилиновые ведущие и Бэтмен

В воскресенье, 8 апреля, в 18:00 смотрите на телеканале «Интер» новый выпуск второго сезона детского талант-шоу «Круче всех». Телеведущим Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу в этот раз придется на себе испытать крутизну рекордного количества одаренных детей! В студию программы поделиться талантом и честно заработать медали придет 13 участников, готовых бороться за звание самого-самого в своем увлечении.



В ответ на вопрос: «Кто в паре главный?» эти малыши наперебой кричат: «Я!» Но расхождение во взглядах не мешает им так слаженно танцевать, что наблюдать за ними – сплошное удовольствие. Маленькие чемпионы, победители соревнований по спортивно-бальным танцам 5-летние Артем Олех и Ирина Потапчук покажут зрителям, что такое ча-ча-ча и кто на этом паркете – круче всех!



Следующая участница программы точно знает, чем шпага отличается от сабли, ведь она – чемпионка Детской лиги фехтовальщиц! 9-летняя Екатерина Недопака может профессионального прокомментировать все приемы, которые используют мушкетеры и гвардейцы кардинала в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». А еще сразит наповал телезрителей и телеведущих обаянием, грацией и точностью удара. На сцене «Круче всех» девочку ждет сюрприз – встреча с известным фехтовальщиком, олимпийским чемпионом в этом непростом и очень изящном виде спорта Вадимом Гутцайтом.



Талант гипнотизера продемонстрирует зрителям 4-летний Степан Трипутень, брат Аглаи – уже известной зрителям проекта любительницы жаб и пауков. Вас не слушается домашний питомец? Кот окончательно обнаглел или собака звонким лаем не дает спокойно спать соседям? Тогда вам нужно обязательно усадить их перед экраном телевизора во время сеанса гипноза от Степана, ведь этот мальчик успокоит и даже усыпит кого угодно.



Еще одна участница программы увлекается микролепкой. 9-летняя «пластилиновая фея» Кира Бакулич может создать из этого материала что угодно, даже маленькие фигурки Андрея Доманского и Андрея Данилевича! Не верите? Убедитесь сами!



Знаете ли вы число Пи так, как его знает этот мальчик? Утвердительно на этот вопрос ответит не каждый профессор математики. 9-летний Акмаль Доган знает наизусть 400 (!) знаков после запятой в этом числе. И не просто знает, а легко оперирует этими знаками, выполняя самые коварные задания ведущих.



Сделать из Андрея Доманского Бэтмена? Легко! Отправить его в эпический полет над сценой? Запросто! 10-летний цирковой акробат Илья Михеев трудностей не боится. Этот мальчик с пеленок рос за кулисами цирка. И в шесть лет уже точно знал: самый сложный вид акробатики – трюки на ремнях. И это – его судьба!



Впервые на сцену шоу выйдут одновременно шесть чудо-детей. Именно столько солисток в танцевально-вокальной группе Detki. Будущим поп-звездам сейчас от 9 до 11 лет, но они уже готовы покорять своим талантом и обаянием всю страну. Тем более что у них есть замечательный пример – их старшие коллеги, с которыми они дружат, репетируют в одной студии и даже сняли совместное видео, – популярная группа Open Kids!



Не пропустите новую встречу с юными дарованиями в воскресенье, 8 апреля, в 18:00 на телеканале «Интер» в талант-шоу «Круче всех»!

