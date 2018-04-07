Пасха на «Интере»

«Интер» будет транслировать схождение благодатного огня и Пасхальное богослужение в Киево-Печерской Лавре



Самый главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение – телеканал «Интер» отметит вместе со своими зрителями. Традиционно канал будет транслировать главные события пасхальных дней.



В субботу, 7 апреля, в 13:00 зрители увидят прямую трансляцию из Иерусалима схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня. Из года в год миллионы людей с надеждой и трепетом ждут свершения этого великого чуда.



А в 23:00 в эфире «Интера» – прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.



Сразу после окончания богослужения, 8 апреля в 3:00 смотрите документальный проект собственного производства канала – «Паломничество на Святую землю».



Каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю – они плыли на кораблях, ехали на лошадях, шли пешком. Небольшая территория едва заметна на карте мира, но изо дня в день здесь снова и снова приземляются самолеты с верующими…



Вместе с паломниками съемочная группа «Интера» пройдет по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы.

