США ввели санкции против олигархов и чиновников РФ

Соединенные Штаты ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщается на сайте Министерства финансов США. В санкционном списке США среди прочих находятся Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Владимир Колокольцев, Сулейман Керимов, Константин Косачев, Андрей Костин, Владислав Резник, Виктор Вексельберг, Николай Патрушев.



Также ограничения со стороны Соединенных Штатов коснутся Игоря Ротенберга, Владимира Богданова, Андрея Акимова, Олега Говоруна, Кирилла Шамалова, Евгения Школова, Андрея Скоча, Александра Торшина, Владимира Устинова, Тимуры Валиулина, Александра Захарова и Виктора Золотова.



Пакет санкций США затронул и российские компании. В списке упоминается группа компаний Базовый элемент, компания Русал, En+ Group, ООО Газпром бурение, Ренова, агрохолдинг Кубань, Рособоронэкспорт, ООО Русские машины и другие.



Напомним, Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом О противодействии противникам Америки посредством санкций.



Позже стало известно,что Вашингтон рассматривает возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список.

