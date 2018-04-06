Предприниматель: Украину накрывает цунами рейдерства

Україну накриває цунамі рейдерства, що супроводжується корупційним паралічем державних органів, в першу чергу - правоохоронців. Про це в ексклюзивному інтерв’юінтернет-виданню Новини України – From-UA розповів підприємець, інвестор і громадський діяч Юрій Кирилов.

Власник підприємства «Дашуківські бентоніти», яке стало привабливим не тільки для міжнародних інвесторів, але й для Членів Сім’ї з регіоналів, які почали спроби рейдерського захвату компанії, і досі бореться за свою справу.

«Наш проект з метою розвитку багато років кредитувався в ВТБ Банку (і багатьох інших банках) і завжди виконував взяті на себе зобов'язання. Але під час чергового рядового продовження кредитної лінії в ВТБ Банку раптом виникли проблеми. Від імені нашої компанії переговори вів голова правління Юрій Фріндт, найманий менеджер, якого ми фактично виховали і сформували протягом 15 років. Переговори спочатку всіляко затягувалися, а після цього банк, що кредитує компанію, несподівано вирішив продати кредит факторинговій колекторській компанії яку пов'язують з людьми команди втікача-президента Віктора Януковича - Віктором і Валерієм Бондиком», - розповідає Кирилов, додаючи, що останній і раніше виявляв інтерес до компанії.

За словами підприємця, свого часу Бондик підписав договір про конфіденційність для ознайомлення з інформацією про підприємство з Ernst & Young і, отримавши всі фінансові й бухгалтерські документи Дашуківськіх бентонітів, перервав переговори.

«Уже тоді готувалася правова та інформаційна база для рейдерської атаки», - додає бізнесмен.

«В тому, що це був саме незаконний захват підприємства, сумніватися не доводиться», - впевнений підприємець, за словами якого, 10 липня 2015 року екстрено було проведене судове засідання без участі сторін з винесенням рішення про арешт акцій, рухомого та нерухомого майна.

Небачена для України швидкість всієї операції, на думку Кирилова, стала можлива лише тому, що Валерій Бондик після керівництва юридичною командою виборчого штабу Януковича, став членом Вищої Ради Юстиції, першим заступником міністра юстиції і на цих посадах «розставляв своїх людей» і серед суддів, і серед реєстраційної та виконавчих служб.

«Він і досі має великий вплив на всю систему юстиції і правоохоронні органи в країні», - каже підприємець.

На сьогоднішній день, констатує бізнесмен, завод де-факто керується «Віктором Бондиком і його приспішником Юрієм Фріндтом».

«Триває судова тяганина, ми виграли десятки судових позовів, але рейдери фізично не допускають законних власників і правоохоронців на територію заводу. Тепер підприємство не працює. Була спроба його банкрутства. Люди звільнені», - каже Кирилов.

«Останнім часом підприємцям стало особливо складно – цифри вражають - понад 300 тисяч обшуків з боку силовиків тільки протягом останніх 4 років. Це якесь цунамі рейдерства, це корупційний параліч державних органів, в першу чергу - правоохоронців», - додає бізнесмен.