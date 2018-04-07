Тарифы на коммуналку будут повышаться до 2021 года

По прогнозу Министерства экономического развития и торговли к 2021 году жилищно-коммунальные тарифы в Украине на разные виды услуг будут дорожать каждый год от 10 до 22%. Такие данные приведены в обобщенных предположениях макроэкономического прогноза, опубликованных в ежемесячном выпуске "Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз" за апрель 2018 года.

Подорожание природного газа в течение следующих трех лет предполагается на 20%. Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году - на 11%, а в 2021 году - на 20%.



Электроэнергия подорожает на 22,5% в 2019 году, на 15% - в 2020 году и на 12,5% в 2021 году.



Прогноз индекса цен приводится в сравнении цен декабря по декабрю предыдущего года.



"Украина: перспективы развития (Консенсус-прогноз)" - периодическое издание Министерства экономического развития и торговли Украины, подготовленное департаментом экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования, главной целью деятельности которого является выработка рекомендаций экономической политики по обеспечению стабильного и сбалансированного экономического роста Украины и макроэкономическое прогнозирование возможных сценариев развития страны.



Как сообщалось, долги украинцев за коммуналку перевалили за 36 миллиардов гривен. Задолженность за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1,45 млрд гривен до 14,40 млрд гривен.

