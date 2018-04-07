Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей нескольких генералов ФСИН, МВД, МЧС и СК. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.



Так, указом президента от должности освобождены четыре генерала МВД, пять генералов СК, один генерал ФСИН и один генерал МЧС.



От должности освобожден начальник Уральского юридического института МВД РФ Александр Гук, начальник НИИ ФСИН Андрей Быков, заместитель начальника главка по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Павел Бугаев, руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Валерий Задорин и начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров. Уволены министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, руководитель Главного следственного управления СК по Красноярскому краю Игорь Напалков, руководитель СУ СК РФ по Псковской области Олег Тушмалов, руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Олег Трошин, руководитель СУ СК РФ по Белгородской области Александр Сергеев, замначальника главка МВД по Волгоградской области Виталий Шевченко.



Кроме того, указом Путин утвердил нескольких человек на различные должности в СК и МВД. Среди них - Александр Лавров, следователь по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Его повысили до старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ.

